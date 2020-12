In Deutschland beginnt heute die freiwillige Massenimpfung gegen das Corona-Virus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte die größte Kampagne in der Geschichte des Landes an. Er sprach vom "entscheidenden Schlüssel", um die Pandemie zu besiegen. Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer wird zuerst in Alten- und Pflegeheimen verabreicht sowie beim Gesundheitspersonal mit hohem Ansteckungsrisiko. Bereits gestern wurde eine 101-jährige Heimbewohnerin in Sachsen-Anhalt als Erste in Deutschland geimpft.