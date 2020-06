06:50 Uhr | Lehrerverband rechnet mit schlechteren Pisa-Ergebnissen wegen Corona

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, rechnet damit, dass die Schüler in Deutschland bei der nächsten Pisa-Studie deutlich schlechter abschneiden werden. Meidinger sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dafür gebe es mehrere Gründe. Es gebe einen massiven Lehrermangel in den Naturwissenschaften und an den Grundschulen. Dazu kämen noch die Folgen der Corona-Krise. Im Länderranking könne es jedoch helfen, dass auch die anderen Länder mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen hätten.

06:37 Uhr | Tests für Antikörper-Behandlung am Menschen begonnen

Das chinesische Unternehmen Shanghai Junshi Biosciences hat mit einem Test seiner Antikörper-Behandlung gegen das Coronavirus an gesunden Menschen begonnen. Dies berichtet die staatliche Tageszeitung "Befreiung". In den USA sollen voraussichtlich im zweiten Quartal des laufenden Jahres in Zusammenarbeit mit dem Konzern Eli Lilly Tests an Menschen beginnen.

06:20 Uhr | Grünen-Chefin beklagt Umgang mit Kindern in Corona-Krise

Grünen-Chefin Annalena Baerbock will mit Experten über eine Öffnung von Schulen und Kitas nach den Sommerferien beraten. Sie beklagte in der "Welt am Sonntag", die Bundesregierung habe bisher nur zu Spitzentreffen mit der Industrie eingeladen. Deshalb werde sie am Mittwoch bei einer Online-Konferenz mit Gewerkschaften, Kita-Trägern, Lehrern und Kinderärzten sprechen. - Die Grünen-Politikerin kritisierte erneut den Umgang mit Familien in der Corona-Krise. Fast jedes zehnte Kind habe Gewalt erlebt. Statt Kitas und Schulen als Erstes wieder zu öffnen, sei über die Fußball-Bundesliga und die Öffnung von Möbelhäusern diskutiert worden.

06:15 Uhr | Spahn besorgt über Menschenmengen bei Demos

Angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus während der Corona-Pandemie hat sich Gesundheitsminister Spahn besorgt über dichte Menschenmengen gezeigt. Spahn erklärte bei Twitter, der Kampf gegen Rassismus brauche jeden Tag gemeinsames Engagement. Doch auch bei wichtigen Anliegen gelte es, Abstand zu halten, eine Alltagsmaske zu tragen und aufeinander achtzugeben. Damit solle man sich selbst und andere schützen. - Gestern hatten in mehreren deutschen Städten zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Die größte deutsche Kundgebung wurde aus München gemeldet, wo laut Polizei rund 25.000 Menschen zusammenkamen. In Berlin waren es etwa 15.000 Demonstranten, im Hamburg 14.000.