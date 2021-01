Die Regierung in Österreich will laut einem Agenturbericht den harten Lockdown um zwei Wochen verlängern. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA in der Nacht unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, wird die Regierung heute verkünden, dass die Restriktionen mindestens bis zum 7. Februar beibehalten würden. Auch die Schulen bleiben demnach anders als ursprünglich geplant bis dahin geschlossen.



Ab 8. Februar sollen nach Informationen der APA der Handel sowie körpernahe Dienstleister und Museen öffnen dürfen. Besucher und Kunden müssen dort künftig die besonders schützenden FFP2-Masken tragen und mehr Abstand halten. Der harte Lockdown gilt in Österreich seit knapp drei Wochen.