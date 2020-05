Für Menschen mit Behinderungen bedeutet die Corona-Pandemie eine zusätzliche Erschwernis ihres Alltags. Blinde zum Beispiel können in Geschäften nicht einfach sehen, ob es eine Schlange gibt oder ob sie den Mindestabstand einhalten. Gehörlose, die normalerweise an den Lippen ablesen könnten, was ihr Gegenüber sagt, scheitern nun an dessen Mund-Nase-Bedeckung. Wie es Blinden und Hörgeschädigten in der Corona-Krise geht und wie sie die Maßnahmen erleben, haben Ayke Süthoff, Patricia Klieme und Sven Knobloch für MDR AKTUELL recherchiert: