Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump hat sich mit einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus gemeldet. Er sagte, es gehe ihm besser. In den nächsten Tagen werde aber die wahre Prüfiung kommen. Trumps Leibarzt sagte, er sei zufrieden mit den Fortschritten Trumps; andere Vertraute erklärten, der Präsident sei noch nicht außer Gefahr. Der 74-Jährige war wegen einer Coronavirus-Infektion am Freitag in ein Militärkrankenhaus geflogen worden. Das Weiße Haus in Washington veröffentlichte Fotos, die Trump an einem Schreibtisch in seiner Suite im Militärkrankenhaus bei der Arbeit zeigen.