Die Thüringer Wirtschaft kritisiert eine nach wie vor schleppende Auszahlung der staatlichen Corona-Hilfen. Ein Sprecher der IHK Erfurt sagte MDR THÜRINGEN, zwar gebe es jetzt Fortschritte bei der Novemberhilfe. Die Firmen seien aber auch dringend auf die Gelder aus der so genannten Überbrückungshilfe III angewiesen. Diese könne aber noch nicht mal beantragt werden. Ein weiteres Problem ist nach Ansicht des Thüringer Hotel- und Gaststättenverbandes, dass die Novemberhilfen jetzt zwar fließen, aber in vielen Fällen nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Nach Angabe des Wirtschaftsministeriums soll die Novemberhilfe bis Ende Januar komplett ausgezahlt werden. Anträge auf die Überbrückungshilfe III können voraussichtlich erst ab Anfang Februar gestellt werden.