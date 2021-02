Die Corona-Krise hat die Ungleichheit zwischen Arm und Reich weiter verschärft. Das geht aus einer Auswertung des Finanzforschungsinstituts "Flossbach von Storch" hervor, die der "Welt am Sonntag" vorliegt. Danach stieg das Vermögen der reichsten zehn Prozent in Deutschland im vergangenen Jahr um 7,2 Prozent. In der unteren Mittelschicht betrug das Plus dagegen nur 1,8 Prozent. Hauptgrund für die Entwicklung seien gestiegene Preise bei Immobilien und Aktien. Darin investiere die Oberschicht stärker als die Mittelschicht.