China meldet den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit April. Wie das Gesundheitsministerium in Peking mitteilte, wurden an einem Tag 57 neue Infektionen registriert. Damit wächst die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Erst gestern hatten die Behörden in Peking mehrere Wohnviertel abgeriegelt, nachdem Dutzende neue Corona-Fälle aufgetreten waren. Der neue Ausbruch wird mit einem Fleischgroßmarkt in Zusammenhang gebracht.