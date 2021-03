Die Lieferausfälle beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca haben vorerst keine Auswirkungen auf Sachsen. Das teilte ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuz MDR AKTUELL mit.



In Thüringen wurden Impfungen mit Astrazeneca gestoppt. In Sachsen-Anhalt werden die vorgezogenen Impfungen von Polizisten verschoben. Astrazeneca kann im ersten Halbjahr nur 100 Millionen Dosen an die EU liefern. Zugesagt waren ursprünglich mehr als doppelt so viele.