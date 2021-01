Kuba will seinen Corona-Impfstoff teilweise im Iran testen. Wie das Außenministerium in Havanna mitteilte, unterzeichneten Vertreter beider Länder eine Vereinbarung. Demnach soll der Impfstoff an einer größeren Zahl von Menschen im Iran erprobt werden. In dem Land wurden rund 1,3 Millionen Infektionen nachgewiesen. Die Infektionszahlen in Kuba sind dagegen relativ niedrig, was eine Überprüfung des Impfstoffes schwierig macht.