Nach dem geplanten Start in regionalen Impfzentren rechnen die Kassenärzte mit flächendeckenden Corona-Impfungen in den Praxen voraussichtlich im Sommer. Der Chef der Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagte, der aktuelle Impfstoff müsse bei minus 70 Grad gelagert werden. Das sei in den meisten Praxen nicht möglich. Wenn aber ein Impfstoff da sei, der nicht so extrem gekühlt werden müsse, könne es direkt losgehen. Deutschland hat sich inzwischen rund 136 Millionen Dosen Corona-Impfstoffe gesichert. Laut Bundesgesundheitsministerium könnten damit rein rechnerisch 68 Millionen Bundesbürger immunisiert werden. Damit ließe sich das Ziel einer Herdenimmunität erreichen.

Für Millionen Briten ist in der Nacht eine weitgehende Ausgangssperre in Kraft getreten. Premier Boris Johnson begründete die Einschränkungen mit der raschen Ausbreitung einer neuen Coronavirus-Variante, die wesentlich ansteckender ist. In London und in Südost-England dürfen die Einwohner ihre Häuser nur noch in Ausnahmefällen verlassen, etwa um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Zudem dürfen sie keine Menschen aus anderen Haushalten mehr treffen. Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Die Einschränkungen sollen auch an den Weihnachtsfeiertagen gelten. Die Niederlande verhängten bis Neujahr ein Landeverbot für alle Flüge aus Großbritannien.