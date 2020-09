Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich dafür ausgesprochen, in der Corona-Krise Luftverkehr und Flughäfen zu unterstützen. Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", er werde ein Hilfskonzept für die 22 Flughäfen in Deutschland vorlegen und zu einem Luftverkehrsgipfel einladen. Auf dem Weg durch die Krise dürfe man niemanden verlieren. Zur Luftverkehrswirtschaft gehörten auch die Flugsicherung und die Abfertigungsdienste. Was er konkret plant, sagte Scheuer nicht.