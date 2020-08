Coronavirus Ticker: Söder lehnt weitere Lockerungen strikt ab

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen gegen weitere Lockerungen von Corona-Auflagen ausgesprochen. "Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt", sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag".

Die Schwarzarbeit in Deutschland nimmt wegen der Corona-Pandemie nach Einschätzung von Experten weiter zu. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Grundlage seien neue Berechnungen des Wirtschaftswissenschaftlers Friedrich Schneider aus Linz für das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen. Demnach erhöht sich der Anteil der Schwarzarbeit am Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von rund neun auf elf Prozent. Das entspreche einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um 32 Milliarden Euro auf etwa 348 Milliarden Euro. Schneider begründet den Anstieg mit dem aktuellen Konjunktureinbruch. Menschen versuchten, neben der Kurzarbeit etwas dazu zu verdienen.