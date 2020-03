07:15 Uhr | Bauern fordern Lösungen für Erntehelfer

Der Deutsche Bauernverband befürchtet wegen der Corona-Krise einen dramatischen Mangel an Saisonarbeitskräften. Verbandspräsident Joachim Rukwied sagte, man brauche kurzfristig praktikable Lösungen etwa für die Ernte von Spargel, Rhabarber und Erdbeeren.



Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat Medienberichten zufolge angeregt, vorübergehend Arbeitslose und Kurzarbeiter in der Landwirtschaft zu beschäftigen, ebenso Asylbewerber ohne Arbeitserlaubnis. Das Bundeslandwirtschaftsministerium will am Montag nach Informationen der "Bild am Sontag" ein Jobportal für Erntehelfer starten. Wegen der Corona-Krise können viele Saisonkräfte aus Osteuropa nicht nach Deutschland einreisen.

06:52 Uhr | Coronavirus lässt Stromverbrauch sinken

Die Energiebranche erwartet, dass im Zuge der Corona-Krise der Stromverbrauch in Deutschland deutlich sinken wird. Als Grund werden die zahlreichen Werksschließungen und Produktionseinschränkungen genannt. Wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mitteilte, sind die Großhandelspreise für Strom bereits deutlich gefallen. An der Strombörse seien Lieferungen im April bereits fast 30 Prozent günstiger als noch vor einer Woche. Einfluss auf die Verbraucher hat das aber nicht. In Deutschland wird der meiste Strom über längerfristige Verträge und damit zu festgeschriebenen Preisen verkauft.

06:30 Uhr | Kein Abflug mehr am Flughafen Leipzig/Halle

Am Flughafen Leipzig/Halle starten und landen kaum noch Passagierflugzeuge. Bildrechte: IMAGO Am Flughafen Leipzig/Halle ist erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kein einziger Abflug einer Passagiermaschine geplant. Heute werden lediglich fünf Flugzeuge landen. Sie kommen aus Mallorca, Gran Canaria und Ägypten. Der Flugplan war wegen der Corona-Pandemie schon in den vergangenen Tagen stark zusammengestrichen worden. Auch am Flughafen Dresden herrscht kaum noch Betrieb. Dort sind heute vier Starts und fünf Landungen geplant.

06:20 Uhr | Italien macht viele Firmen dicht