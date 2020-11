Die 500 Millionen Euro des Bundes für Dienstlaptops der Lehrer können nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bald fließen. Mit den Bundesländern sei die nötige Verwaltungsvereinbarung getroffen worden. Sie muss nun in den Ländern unterschrieben werden. Das Programm soll helfen, den Distanzunterricht in der Coronavirus-Pandemie zu erleichtern. Vereinbart worden war es im August bei einem "Schulgipfel" mit den Ländern und der Bundesregierung.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den Teil-Lockdown verlängern. Wie der CSU-Chef der "Bild am Sonntag" sagte, müssten die Einschränkungen über das Monatsende hinaus gelten, um ein schönes Weihnachten verbringen zu können. Sie sollten noch zwei oder drei Wochen länger in Kraft bleiben. Söder schloss nun auch eine Verschärfung nicht aus. Die Zahl der Neuinfektionen sinke noch nicht. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht davon aus, dass der Teil-Lockdown vorerst weiter gilt. Darum sei es auch notwendig, die finanzielle Unterstützung der betroffenen Branchen zu verlängern.