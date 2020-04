Christian Piwarz (CDU). Bildrechte: dpa

Sachsen will bei der Normalisierung des Schulbetriebes nach der Krise keine Zeit verlieren. Nach den Abschlussjahrgängen sollen auch alle anderen Schüler so schnell wie möglich wieder zurückkehren können. Besonderen Bedarf sieht Kultusminister Christian Piwarz bei Mädchen und Jungen in der Grundschule sowie in den Förderschulen. Am vergangenen Donnerstag hatte Piwarz angekündigt, dass die Abschlussprüfungen in Sachsen wie geplant am 22. April beginnen. Zur Vorbereitung sollen die Schulen für die betroffenen Klassen am 20. April wieder geöffnet werden.