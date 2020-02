23:47 Uhr | Coronavirus sorgt für starke Verluste an US-Börsen

An den US-Börsen hat sich die Talfahrt weiter fortgesetzt. Anleger sind besorgt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Bereits gestern hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial mehr als 1.000 Punkte verloren. Heute beendete er den Tag mit einem weiteren Abschlag von 3,15 Prozent oder knapp 900 Punkten. Er stand zuletzt bei 27.081,36 Zähler. Damit steht der Dow Jones wieder auf dem Wert von Ende Oktober. Auch der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq gaben stark nach.



Die US-Gesundheitsbehörde CDC befürchtet nun eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auch in den USA. Die Leiterin der CDC-Abteilung Immunisierung, Nancy Messonnier, sagte, die aggressive Eindämmungsstrategie der Vereinigten Staaten habe zwar bislang weitgehend dafür gesorgt, die Einschleppung des Virus zu bremsen. Da es sich aber in immer mehr Ländern ausbreite, werde es immer schwieriger, es an den Grenzen zu stoppen.

22:40 Uhr | Infizierter in Erkelenz in kritischem Zustand

Der Zustand des infizierten Patienten aus Erkelenz in Nordrhein-Westfalen ist kritisch. Der WDR berichtete unter Berufung auf den Landrat des Landkreises Heinsberg, der Mann schwebe in Lebensgefahr. Laut dpa ist der Mann Mitte 40 und leidet an einer Vorerkrankung. Er war gemeinsam mit seiner Frau in einem Krankenhaus in Erkelenz mit Verdacht auf eine Lungeninfektion behandelt worden. Bei der Frau ist noch nicht sicher, ob sie ebenfalls infiziert ist.



Als Vorsorgemaßnahme bleiben Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Heinsberg am Mittwoch geschlossen. Auch kommunale Ämter sollen nicht öffnen. Der Landkreis hat einen Krisenstab eingerichtet.

22:01 Uhr | Coronavirus in NRW nachgewiesen

Nach Baden-Württemberg ist erstmals auch ein Patient in Nordrhein-Westfalen nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Die Person aus Erkelenz solle in die Uniklinik Düsseldorf gebracht werden, bestätigte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr entsprechende Medienberichte. Damit erhöht sich die Zahl der Infektionen in Deutschland auf 18. Davon standen 14 Erkrankungen im Zusammenhang mit dem bayerischen Autozulieferer Webasto, wo eine Kollegin aus China unwissentlich Mitarbeiter und deren Angehörige angesteckt hatte. Zwei weitere Menschen hatten sich direkt in China angesteckt.

20:58 Uhr | Coronafall in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Das Gesundheitsministerium teilte mit, es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen. Er habe sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand, der Haptstadt der Provinz Lombardei, angesteckt.

20:40 Uhr | Internationale Sportveranstaltungen verlegt

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat weitere Auswirkungen auf den Sportkalender. Der Tischtennis-Weltverband ITTF verlegte die Team-WM. Sie war für den 22. bis 29. März in Busan/Südkorea angesetzt und soll nun zwischen dem 21. und 28. Juni nachgeholt werden. Zuvor waren bereits die Hallen-WM der Leichtathleten in Nanjing, die Weltcup-Skirennen in Yanqing, das internationale Reitturnier in Hongkong und der Große Preis von China der Formel 1 abgesagt oder verschoben worden.



Zudem wurden in China alle Fußballspiele ausgesetzt, in Südkorea und Japan die der obersten Liga. In Italien finden mehrere Spiele ohne Zuschauer statt. Der Weltcup der Säbelfechter wurde von Italien nach Deutschland verlegt, das Olympia-Qualifikationsturnier der Boxer von China nach Jordanien.

20:29 Uhr | Neue Infektionen in Frankreich

Frankreich hat zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Bei den Betroffenen handelt es sich nach Angaben von Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon um einen Franzosen, der zuvor in der italienischen Lombardei gewesen sei, und um eine junge Chinesin, die Anfang Februar aus China zurückgekehrt sei. Der Gesundheitszustand beider Patienten sei nicht besorgniserregend. In Frankreich hat es bislang 14 Infektionen gegeben, ein Mensch starb.

19:55 Uhr | Spahn äußert sich nach Minister-Treffen