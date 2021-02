Auf mehreren Autobahnen und Bundesstraßen in Mitteldeutschland kommt es zu Behinderungen wegen Unfällen oder quer stehender Fahrzeuge, so auf der A14, der A9 sowie auf den Bundesstraßen 4 und 19. Die Thüringer Polizei erklärte, geräumte Straßen würden oft sofort wieder zugeweht. In Magdeburg wurden der Straßenbahn- und Busverkehr eingestellt, auch in Halle fahren keine Straßenbahnen. In Leipzig läuft ein Notbetrieb.