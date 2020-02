Ticker Behinderungen im Bahn- und Flugverkehr Orkantief "Sabine"

14:20 Uhr | Flughafen Frankfurt streicht Flüge

Am Flughafen in Frankfurt wurden am Sonntag bereits rund 100 Starts und Landungen annulliert. Ein Sprecher des Betreibers Fraport sagte, die Zahl der Flugausfälle könnte im Lauf des Tages weiter steigen.

14:19 Uhr | Behinderungen und erste Schäden an der Nordsee

Touristen gehen auf der Nordseeinsel Norderney spazieren. Bildrechte: dpa Das Sturmtief sorgte an der Nordseeküste für erste Behinderungen und Schäden. Die Deutsche Bahn strich zahlreiche Fernzüge vom Ruhrgebiet und Hannover an die Küste. In Leer rückten die Rettungskräfte aus, nachdem losgerissene Dachelemente in die Fußgängerzone zu wehen drohten. Bereits am Morgen wurden Fährverbindungen zu den Nordseeinseln gestrichen.

14:08 Uhr | Flugausfälle in Berlin