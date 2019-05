Tief "Axel" hat in weiten Teilen Deutschlands für heftige Gewitter und Starkregen gesorgt. Im niedersächsischen Helmstedt hat Starkregen eine Decke in einem Krankenhaus teilweise einstürzen lassen. Nach Angaben der Polizei mussten am Abend der Kreißsaal und die Intensivstation geräumt werden. Die Feuerwehr erklärte, es habe wegen des Starkregens einen Rohrbruch gegeben.

In Naumburg in Sachsen-Anhalt gab es einen Wassereinbruch im Theater der Stadt. Auch Schlamm soll in das Gebäude gelangt sein. Die Feuerwehr war im Einsatz. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht klar.

Im thüringischen Ilmkreis liefen mehrere Keller voll. An der hessisch-thüringischen Landesgrenze wurde die A4 bei Gerstungen wegen Überflutung in der Nacht zum Dienstag vorübergehend gesperrt. Wegen der teils heftigen Regenfälle ist an drei Pegeln in Thüringen der Meldebeginn überschritten worden, unter anderem an der Gera in Erfurt. In Teilen Thüringens gelten weiterhin Unwetterwarnungen.