Das Land Niedersachsen prüft den Widerruf aller Genehmigungen für Tierversuche für das Labor "Laboratory of Pharmacology and Toxicology" (LPT). Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) habe bereits vor einer Woche eine Anzeige gegen das im Landkreis Harburg ansässige Unternehmen eingereicht. Anlass dafür sei die Sichtung des von Tierschützern heimlich im Labor gedrehten Materials gewesen, hieß es aus dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium. Bei einer Vorortprüfung habe es Auffälligkeiten gegeben. Eine schriftliche Dokumentation dieser läge noch nicht vor.

Kontrolleure des Landkreises Harburg führten bereits nach Bekanntwerden der Vorwürfe eine Kontrolle im Labor LPT durch. "Fakt" berichtete darüber. 44 Affen wurden in viel zu kleinen Käfigen vorgefunden. Vorgeschriebene Beschäftigungsmöglichkeiten fehlten. Bei der Überprüfung zuvor seien die Affen in Gruppen gehalten worden, so das niedersächsische Landwirtschaftsministerium. 250 Affen, 200 Hunde und 50 Katzen seien in der Einrichtung gewesen. Ihrer Verfassung nach wären sie in einem "nicht zu beanstandenden Allgemeinzustand" gewesen. Nun müssten die einzelnen Abläufe geprüft werden. Bis die Ergebnisse vorliegen, sollen keine Anträge von LPT auf weitere Genehmigungen von Tierversuchen bearbeitet werden.