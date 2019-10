"Nach meiner Auffassung muss das eine der größten Tierschutzdemos Deutschlands sein, wenn nicht sogar die größte. Ich habe sowas in 25 Jahren nicht erlebt", zog Friedrich Mülln am Samstag Bilanz. Er ist Mitglied der 2012 ins Leben gerufenen SOKO Tierschutz . Die Organisation kämpft für das Ende von Tierversuchen.

Die Aufnahme stammt aus dem Filmmaterial der Tierschützer. Bildrechte: Cruelity Free International/SOKO Tierschutz

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt zu den Vorwürfen. Es liegen bereits mehrere Anzeigen vor, so auch von der SOKO Tierschutz, dem Landkreis Harburg und vom niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz. "Bei der aktuellen Untersuchung kooperieren wir vollumfänglich mit den Behörden", äußerte sich LPT dazu. Das Unternehmen erklärte, in dem Tierversuchslabor würden Auftragsstudien im Zuge von Arzneimittelzulassungen durchgeführt. Es gehe dabei um "präklinische Prüfungen einer Substanz auf Toxizität, bevor diese in die klinische Prüfung geht, das heißt am Menschen getestet wird".