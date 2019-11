Tierschutzskandal in Niedersachsen Ex-Mitarbeiterin von LPT erklärt: "Ich habe Dokumente gefälscht"

"FAKT" hat in der Sendung vom 15. Oktober über die Missstände im Tierversuchslabor der Firma LPT im niedersächsischen Mienenbüttel bei Hamburg berichtet. Dabei ging es unter anderem auch um den Austausch eines Affen innerhalb eines Medikamentenversuchs. Ein totes Tier wurde offenbar ohne Vermerk in den Testdokumenten durch ein lebendes ersetzt. Tierschützer hatten den Vorgang heimlich durch Videoaufzeichnungen dokumentiert und "FAKT" das Material zur Verfügung gestellt.

Kurz nach der Ausstrahlung der Bilder meldeten sich bei "FAKT" mehrere ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens, die von Manipulationen bei Versuchsreihen berichten. So auch eine Frau, die in dem LPT-Labor in Wankendorf in Schleswig Holstein gearbeitet hat. Sie will anonym bleiben.

Der LPT-Standort Wankendorf liegt unscheinbar im Grünen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dort soll es Unregelmäßigkeiten bei einem Versuch an Ratten gegeben haben. "Es gab drei unterschiedliche Dosierungsstärken. In der stärksten sind die Tiere der Reihe nach gleich zu Anfang innerhalb von wenigen Tagen zum Großteil verstorben", erklärt die ehemalige Mitarbeiterin von LPT. Um dem Kunden eine entsprechende Nachricht nicht mitteilen zu müssen, sei die höchste Dosierung durch eine deutlich niedrigere ersetzt worden. Auch seien Tiere während der Testreihe ausgetauscht worden. "Es wurde dem Auftraggeber nicht mitgeteilt, dass da gepfuscht worden ist", betont die Ex-Mitarbeiterin von LPT. Es habe die Anweisung gegeben, darüber nicht zu reden.

Grünen-Politikerin Miriam Staudte und "FAKT"-Reporter Knud Vetten sehen sich gemeinsam das Interview der Ex-Mitarbeiterin von LPT an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "FAKT" zeigte das entsprechende Interview der Abgeordneten Miriam Staudte von den Grünen in Hamburg. Diese hielt die Schilderungen für glaubwürdig. Als "skandalös" bezeichnete sie das beschriebene Vorgehen, das offenbar auf Anweisungen von oben geschehen sei. "Auf wissenschaftlicher Ebene wird dort manipuliert. Das stellt eigentlich sämtliche Studien dieses Betreibers in Frage", so Staudte.

Im niedersächsischen Landtag gab es zu den Vorgängen bei LPT bereits mehrere Anhörungen. Miriam Staudte hat dort schon die Schließung des Tierversuchslabors in Mienenbüttel gefordert. Gegenüber "FAKT" betont sie, wenn das schon länger so gehe, müsse die ganze Firmengeschichte aufgearbeitet werden. "Die Staatsanwaltschaft muss die Mitarbeiter befragen", fordert sie.

Auf schriftliche Anfrage von "FAKT" antwortet das LPT Presseteam: "In gesetzlich geforderten Toxizitätsstudien kann es in seltenen Fällen zu unerwarteten Todesfällen kommen. Die Dosierungen werden dann reduziert, die Vorkommnisse werden dokumentiert und berichtet. Informationen und/oder Hinweise zu Fälschungen sind uns nicht bekannt. Derartige Handlungen sind aufgrund des in unserem Hause vorgeschriebenen engmaschigen Kontrollsystems ausgeschlossen."

Friedrich Mülln, von der SOKO Tierschutz, fordert die Schließung des LPT-Tierversuchslabors in Mienenbüttel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Friedrich Mülln von der SOKO Tierschutz fordert drastische Maßnahmen. LPT müsse geschlossen werden. "Es geht ja nicht nur um Tiere, sondern auch um die Sicherheit von Menschen", sagt der Tierschützer. Hier reiche keine "Oberflächenkosmetik". "Das Problem liegt an der Wurzel. Die Wurzel ist das LPT, die Mitarbeiter, die Gesinnung des Chefs. Hier muss ein Exempel statuiert werden. Und da kann so ein Platz wie das LPT nicht mehr existieren", erklärt er.

Die Behörden haben bereits reagiert. Nach Kontrollen des Veterinäramts im LPT-Standort Mienenbüttel musste der Betreiber zu kleine Affen-Käfige entfernen. Begutachtungen des Unternehmens sollen nun in kürzeren Abständen, als gesetzlich vorgeschrieben, durchgeführt werden.