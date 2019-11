Nach schweren Manipulationsvorwürfen gegen das Hamburger Tierversuchslabor LPT räumt die Firma erste Mängel ein. Wie aus einem internen Papier des Unternehmens hervorgeht, das dem ARD-Magazin FAKT vorliegt, sollen am Standort Mienenbüttel die Tierversuche mit Hunden, Katzen und Affen bis Ende Februar kommenden Jahres eingestellt werden. Dies sei mit den zuständigen Behörden so vereinbart. Als Grund gibt das LPT an, dass die kontrollierenden Behörden dem medialen Druck nicht standgehalten hätten. Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz erklärt gegenüber "FAKT", die Ankündigung der Einstellung dieser Tierversuche des LPT sei weltweit einzigartig.

Am 15. Oktober hatte das ARD-Magazin FAKT erstmals über Missstände in dem LPT-Tierversuchslabor in Mienenbüttel bei Harburg berichtet. Grundlage war von der SOKO Tierschutz bereitgestelltes Videomaterial. Den Aktivisten war es gelungen, einen Mitarbeiter im Labor einzuschleusen und so die Zustände heimlich zu dokumentieren. Die Bilder zeigten, wie Tiere in dem Versuchslabor misshandelt werden. Auch war zu sehen, wie ein Affe innerhalb einer Testreihe nach seinem Tod offensichtlich durch einen lebenden ersetzt wurde, ohne dass dies protokolliert worden ist. In der "FAKT"-Sendung vom 5. November meldeten sich ehemalige LPT-Mitarbeiter zu Wort, die von mutmaßlichen Manipulationen bei Tierversuchstestreihen an den LPT-Standorten Mienenbüttel und Wankendorf berichteten.