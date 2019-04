Ein gesunder Lebensstil ist natürlich essentiell. Stress sollte vermieden werden, denn dieser trägt zu einer erhöhten Talgproduktion bei. Und so entstehen mehr Schuppen, die den Haarausfall beschleunigen. Auch regelmäßiger Sport hilft Giftstoffe über Transpiration oder Hauttalg auszuscheiden. Wichtig: nach schweißtreibenden Aktivitäten unbedingt Haare waschen um Rückstände zu entfernen.

Wir gehen bei normalen Haaren etwa von einer Dicke von 0,12 Millimeter aus. Feines Haar hat oft nur die Hälfte an Substanz, da der innere Teil des Haares und die darüber liegende Schuppenschicht deutlich schwächer ausgebildet sind. Ist dies nicht „mechanischer Misshandlung“ (z.B. falscher Kamm, zu oft Glätteisen verwendet, ständiges durch die Haare fahren) oder chemischer Überanspruchung (zu häufiges Färben, Dauerwelle) geschuldet und sind die Haare schon immer fein, dann sind wahrscheinlich die Gene Schuld.

Wo wenig Substanz ist, können wir Friseure und bis dato auch kein Produkt dieser Welt etwas dazu zaubern. Doch mit den richtigen Stylingtipps und aufbauenden Produkten lässt sich an der optischen Fülle und Stärke schon einiges dazu tricksen.

Getöntes oder gefärbtes Haar wirkt kräftiger. Grund dafür ist das Anlagern von Farbpigmenten am Haarschaft. Diese wirken wie Haarschuppen und polstern das Haar auf. Doch Vorsicht: zu starke Kontraste wirken transparent und somit dünner. Auch blondierte Haare fassen sich stärker an. Hier werden die natürlichen Haarschuppen aufgestellt und verhaken sich ineinander. Wird allerdings zu oft blondiert, wird aus mehr Volumen schnell geschädigtes und somit dünneres Haar. Denn dadurch werden die Schuppen herausgerissen und der äußere Strukturring zerstört.

Volumengebend sind vor allem kompakte und wenig gestufte Haarschnitte. Auch die Kontur sollte möglichst wenig ausgedünnt oder fransig geschnitten werden. Messerhaarschnitte oder Effilieren mit einer „Zackenschere“ sind bei mir verboten. Die Haare werden so fisseliger, hängen kraftlos herunter und reagieren mit Struktur bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Ein Geheimtipp ist z.B. Trockenshampoo und Volumentonic. Das ins nasse Haar geben, danach das Haar über Kopf antrocknen. So stehen die Haaransätze ca. 90° von der Kopfhaut ab und geben Ansatzvolumen und Stand. Ist das Haar trocken gefönt, bitte sehr sparsam mit dem Produkt umgehen. Denn bei feinem Haar tritt sehr schnell der Umkehreffekt ein und das Haar fällt wieder zusammen.

Haar an der Luft zu trocknen ist mit Sicherheit die gesündeste Alternative, aber auch die volumenloseste. Denn so liegt der Haaransatz meist platt auf der Kopfhaut. Shampoos und Conditioner die volumengebend sind, können das Gesamtbild noch unterstützen. Aber auch hier gilt das Individualprinzip: Austesten, wie sich das Haar am besten anfühlt.