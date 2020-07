Coronavirus Forscher finden möglichen Superspreader bei Tönnies

Der massive Corona-Ausbruch beim Fleischhersteller Tönnies in Rheda-Wiedenbrück geht offenbar auf einen Mitarbeiter in der Rinderzerlegung zurück. Das ergab eine Studie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, der Uniklinik Hamburg-Eppendorf und des Leibniz-Instituts für Experimentelle Virologie.

Grundhoff fügte hinzu, es sei auch nachgewiesen worden, dass die bei Tönnies gefundenen Virussequenzen zuvor auch in einem Werk einer Westfleisch-Tochter in Dissen in Niedersachsen eine Rolle gespielt hätten. Die Studienergebnisse wurden noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht, sondern vorab auf eine sogenannte Preprint-Plattform gestellt.