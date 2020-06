Im Landkreis Gütersloh liegt die größte Schlachterei des Konzerns Tönnies. 7.000 Mitarbeiter hat das Unternehmen alleine dort. Wie die Kreisverwaltung am Sonntag mitteilte, sind inzwischen fast 6.000 von ihnen auf das Coronavirus getestet worden. Das Ergebnis: 1.331 Menschen waren mit dem Virus infiziert, also mehr als ein Fünftel. Die meisten der Infizierten arbeiteten im Zerlege-Betrieb.

In der Stadt Verl, in der viele Tönnies-Beschäftigte arbeiten, stellte die Stadt Bauzäune um Häuser auf, um eine "Quarantänezone" einzurichten. Helfer des Roten Kreuzes versorgten die Bewohner. Am Sonntag seien 32 mobile Teams in den Städten und Gemeinden des Kreises unterwegs gewesen, um Personen in ihren Unterkünften zu beraten und ihnen Unterstützung anzubieten, hieß es von der Kreisverwaltung.