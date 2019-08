Auch in den deutschen Nachbarregionen gab es schwere Unwetter. In Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg wurden Straßen überflutet, Bäume stürzten um und Gebäude wurden beschädigt. In Bayern musste das Gelände des Taubertal-Festivals geräumt werden. Die Besucher wurden aufgefordert, Schutz in ihren Fahrzeugen oder der nahe gelegenen Stadt zu suchen. Rund 400 Besucher fanden Schutz in einer Mehrzweckhalle, mehrere Menschen wurden durch herumfliegende Gegenstände leicht verletzt.