Auf dem Hohen Meißner im Norden Hessens ist bei Wartungsarbeiten an einem Sendeturm eine Wartungsgondel abgestürzt. Nach Angaben der Polizei fiel sie rund 50 Meter in die Tiefe. Bei dem Unglück seien alle drei Menschen in der Gondel ums Leben gekommen. Sie seien eingeklemmt worden.