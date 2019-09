Kalifornien Tote bei Feuer auf Ausflugsschiff

Das Boot mit Tauch-Touristen an Bord hatte 20 Meter vor der Küste der Insel Santa Cruz geankert. Zum Zeitpunkt des Brandes waren 39 Menschen an Bord, viele von ihnen schliefen unter Deck. Fünf Besatzungsmitglieder konnten sich mit einem Sprung ins Wasser retten und zu einem anderen Boot schwimmen.

Warum das Feuer auf dem Ausflugsschiff ausbrach, ist noch unklar. Auf Bildern ist zu sehen, wie das mehr als 20 Meter lange Boot "Conception" komplett in Flammen steht. Rettungsteams versuchten stundenlang, die Flammen zu löschen. Der Chef der Küstenwache sagte, das Feuer und die davon ausgehende Hitze seien so intensiv gewesen, dass die Einsatzkräfte nicht an Bord der "Conception" hätten gehen können. Das Feuer habe sich aufgrund des an Bord gelagerten Benzins immer wieder entfacht.



Noch während des Löscheinsatzes sank das Ausflugsschiff. Die Inseln rund um die Unglücksstelle vor der Küste Südkaliforniens sind ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher und Segler.