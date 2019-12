Bei schweren Sturmböen und Überschwemmungen sind im Südwesten Frankreichs am Wochenende mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden schwer verletzt, als Bäume auf ihre Autos stürzten.

In der Gemeinde Onard im Département Landes wurde am Sonntag ein seit zwei Tagen vermisster Mann tot in seinem Wagen aufgefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft steht sein Tod im Zusammenhang mit den Unwettern.