Wie Frankreichs Innenminister Christophe Castaner am Montag mitteilte, ereignete sich das Hubschrauber-Unglück in der Nähe von Marseille. Der Helikopter mit drei Insassen verschwand demnach während eines Rettungsfluges vom Radar. Als mögliche Unglücksursache gilt der Nebel in dem bergigen Gebiet. Die abgestürzten Hilfskräfte wollten Unwetter-Opfern helfen.