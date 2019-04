In den kanadischen Rocky Mountains sind die Leichen von drei seit einer knappen Woche vermissten Bergsteiger gefunden worden. Wie die Nationalparkverwaltung des Banff-Nationalparks am Sonntag mitteilte, wurden die Leichen der beiden Österreicher Hansjörg Auer und David Lama sowie des US-Amerikaners Jess Roskelley am Sonntag in der Nähe des 3.290 Meter hohen Howse Peak gefunden.