Diese Prominenten starben 2020

Diana Rigg: 20. Juli 1938 - 10. September 2020 Die britische Schauspielerin wurde international bekannt als Emma Peel in der Serie "Mit Schirm, Charme und Melone". Außerdem war sie das Bondgirl Tracy in "Im Geheimdienst ihrer Majestät". Einen späten Erfolg feierte sie mit 75 Jahren als intrigante Lady Olenna Tyrell in der TV-Fantasy-Serie "Game of Thrones". Bildrechte: dpa