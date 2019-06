Knapp vier Jahre nach dem Tod von 71 Flüchtlingen in einem Kühllaster soll das Berufungsgericht in der südungarischen Stadt Szeged am Donnerstag rechtskräftige Urteile gegen vier Angeklagte sprechen. Der Lkw mit den Leichen der erstickten Menschen war vor vier Jahren in Österreich nahe der ungarischen Grenze gefunden worden. Der Fall hatte im August 2015 international große Erschütterung ausgelöst