Die in einem Lastwagen-Anhänger in Großbritannien entdeckten 39 Toten stammen aus China. Das bestätigten die britische Polizei und das chinesische Außenministerium.

Die Leichen der 31 Männer und acht Frauen waren am Mittwoch in einem Industriegebiet nahe London entdeckt worden . Möglicherweise handelt es sich bei den Todesopfern um ins Land geschleuste Migranten. Noch ist unklar, wie sie gestorben sind. Ersten Ermittlungen zufolge könnten sie erfroren sein.

Der Lkw-Fahrer stammt aus Nordirland. Er wurde wegen Mordverdachts festgenommen. Noch muss geklärt werden, ob er überhaupt wusste, dass Menschen im Anhänger waren. Den Ermittlern zufolge war der Sattelaufflieger per Schiff von Belgien in den englischen Hafen Purfleet gelangt, dort hatte ihn der Fahrer abgeholt.



Sanitäter hatten die Leichen im Anhänger gefunden, der gut eine Viertelstunde entfernt vom Hafen in einem Industriegebiet abgestellt war. Wer die Sanitäter gerufen hatte, ist nicht bekannt.