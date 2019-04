Beim Absturz eines Baukrans vom Dach eines Google-Gebäudes sind in der US-Westküsten-Metropole Seattle vier Menschen ums Leben gekommen. Ein vier Monate altes Baby und zwei weitere Menschen wurden bei dem Unglück verletzt.

Wie die Feuerwehr der Stadt im US-Bundesstaat Washington mitteilte, war der Kran am Samstagnachmittag (Ortszeit) vom Dach des zum Internetunternehmen Google gehörenden sechsgeschossigen Gebäudekomplexes gestürzt. Teile des Baugerätes krachten in den Verkehr einer darunter verlaufenden Straße. Auf Fotos waren völlig zerquetschte Fahrzeugwracks unter einem gelben Stahlsegment des Krans zu sehen.

Zwei der Toten waren nach Angaben der Feuerwehr Bauarbeiter, die mit dem Kran in die Tiefe stürzten. Die beiden anderen saßen in zerstörten Autos. Der Kran, der gerade abgebaut wurde, zerbrach in mehrere Teile, die auf das Gebäudedach und die Straße stürzten.