Trümmer leigen auf der Straße, Menschen sind verletzt. Bildrechte: dpa

Durch die Wucht der Explosion, die sich am Hafen der Küstenstadt ereignete, gingen in vielen Häusern die Fenster zu Bruch. Auf Fotos sind Häuser zu sehen, in denen fast alle Fenster zerstört sind. Die Straßen sind übersät mit Schutt, Scherben und Autowracks. Das Rote Kreuz war mit 30 Teams im Einsatz.



Die Armee half, Verletzte in Krankenhäuser zu bringen. Bürger wurden aufgerufen, Blut zu spenden. Im Hafen von Beirut steht zudem ein Schiff in Flammen.