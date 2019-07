Auf einem Volksfest in Kalifornien sind mindestens drei Menschen von einem Schützen erschossen und 15 weitere verletzt worden. Fünf der Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie die Polizei in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco mitteilte, hatte ein Mann am Sonntagabend (Ortszeit) mit einer Art Gewehr wahllos in die Menge gefeuert. Er sei nach vier Minuten von den herbeigeeilten Polizeibeamten gestellt und erschossen worden. Nach einem möglichen zweiten Tatbeteiligten werde noch gefahndet. Ob auch dieser geschossen oder dem Schützen geholfen habe, sei bislang unklar.