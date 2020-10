Afrikanische Schweinepest Suche nach toten Wildschweinen auf Oderinsel

Auf der Oderinsel würden die Tiere nun weiter per Drohne beobachtet. Derweil suchen etwa 300 Helfer nach weiteren kranken Tieren oder Kadavern. Beteiligt sind Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, des Technischen Hilfswerkes, Polizisten, Jäger, Landwirte und Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Sie durchkämmen ein rund 45 Quadratkilometer großes Gebiet bei Bleyen - zu Fuß und mit vier Drohnen aus der Luft. Die Drohnen sollen Wildschweine aufspüren, die den Einsatzkräften gefährlich werden könnten. Die Jäger seien für den Schutz der Helfer und nicht für die Jagd auf Wildschweine im Einsatz. Außerdem sind Kräfte mit drei Booten auf der Oder unterwegs. Laut Behrendt werden die Schilfgürtel untersucht, denn "Wildschweine mögen es geschützt und feucht."

Um festzustellen, ob die bei der aktuellen Suche entdeckten toten Wildschweine auch tatsächlich an Afrikanischer Schweinepest verendet sind, wurden Proben von Kadavern genommen. Die Ergebnisse sollen aber erst in mehreren Tagen vorliegen. Bislang wurden in Brandenburg laut Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit 55 Fälle von Schweinepest bestätigt. Zuletzt kamen zwei Fälle im Landkreis Oder-Spree und Spree-Neiße dazu.