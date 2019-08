In den USA ist erstmals ein Raucher von E-Zigaretten an einer Lungenerkrankung gestorben. Das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaates teilte mit, ein Erwachsener, der zuvor eine solche Zigarette benutzt habe, sei mit "einer schweren, ungeklärten Atemwegserkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden". Eine Ministeriumsvertreterin sagte, man prüfe nun weitere im Zusammenhang mit E-Zigaretten gemeldete Krankheitsfälle.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC sind US-weit seit Ende Juni 193 Fälle von Lungenerkrankungen mit einer möglichen Verbindung zu E-Zigaretten gemeldet worden. Die genauen Gründe der Erkrankungen seien noch offen, allerdings hätten alle Patienten zuvor Nikotin oder Cannabis über E-Zigaretten konsumiert. Als Beschwerden gaben sie Atemnot und Brustschmerzen an, in einigen Fällen auch Magen-Darm-Erkrankungen mit Erbrechen und Durchfall. Ein bestimmtes Produkt, das mit allen Erkrankungen in Verbindung stehe, sei aber noch nicht ausgemacht worden.