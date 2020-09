Wie die Polizei in der Region West Midlands am Sonntag weiter mitteilte, gab es zunächst keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Gleichwohl rief der britische Außenminister Dominic Raab die Bürger von Birmingham zur Vorsicht auf.

Die Polizei wusste zunächst nicht genauer, was in London und Birmingham passiert ist. Bildrechte: dpa

Die Polizei war in der Nacht zum Sonntag wegen eines Messerangriffs in die Stadtmitte gerufen worden. Danach seien mehrere weitere Messerattacken gemeldet worden, erklärte ein Sprecher. Ein Augenzeuge sagte der BBC, es habe dort größere Schlägereien gegeben.



Auch in London wurden fünf Menschen durch Messerstiche verletzt, einer von ihnen nach Angaben der Polizei möglicherweise lebensgefährlich. Der Vorfall habe sich am späten Samstagabend im Südosten der Hauptstadt ereignet. Nach Angaben von Scotland Yard wurden fünf Personen festgenommen. Auch bei diesem Vorfall waren die Hintergründe zunächst unklar.