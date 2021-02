Zehn Jahre Suche nach der Mutter Totes Baby aus Schwarzenberg – Polizei zeigt Beweisstück

Polizei bittet um Hinweise Am 19. Januar 2011 entdeckte der Fahrer einer Entsorgungsfirma im Stadtteil Sonnenleithe beim Sortieren der Sachen in einem Altkleidercontainer in einem Plastikbeutel die Leiche eines Babys.



Der Altkleidercontainer, in dem das Baby gefunden wurde, stand auf dem Parkplatz des Frischmarktes an der Sachsenfelder Straße. Das tote Baby, ein Junge, war in einen Plastikbeutel mit Weihnachtsmotiven eingewickelt.



- Wer kann Hinweise in diesem Fall geben?

- Wer hat, insbesondere zwischen dem 4. und dem 19. Januar 2011, im Stadtteil Sonnenleithe an der beschriebenen Stelle Kleidung entsorgt?

- Wer hat dabei etwas Auffälliges beobachtet?

- Wer kennt eine Frau, die schwanger war, dann aber nie mit einem Baby gesehen worden ist?

- Hinweise bitte an die Kripo Zwickau unter der Telefonnummer 0375/ 428-3333.