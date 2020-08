Nachdem die Tower Bridge in geöffnetem Zustand steckengeblieben war, staute sich der Verkehr an der weltberühmten Themse-Brücke.

Eine technische Panne an Londons Tower Bridge hat in der britischen Hauptstadt ein Verkehrschaos ausgelöst. Die Klappbrücke an dem weltberühmten Themse-Bauwerk war am Samstag im hochgeklappten Zustand steckengeblieben und über mehrere Stunden nicht passierbar.