Verwandte, Freunde und Weggefährten haben der Schauspielerin Hannelore Elsner am Freitag in München die letzte Ehre erwiesen. Am Mittag kamen Prominente wie Elmar Wepper, Michaela May, Oliver Berben oder Günther Maria Halmer in die katholische Jesuitenkirche St. Michael in der Altstadt. Im Altarraum stand eine Urne mit der Asche der am Ostersonntag mit 76 Jahren gestorbenen Elsner, daneben ein übergroßes Porträtfoto.