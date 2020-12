Am Tag nach der Amokfahrt in Trier ist das genaue Motiv des mutmaßlichen Täters weiter unklar. Allerdings machte er inzwischen eine erste Aussage bei der Polizei. "Er spricht mit uns", teilte ein Sprecher am Mittwochmorgen mit. Zu den Inhalten der Aussage könne man aber keine Angaben machen. Der 51-Jährige sollte demnach am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden.