USA Trump verortet Super-Bowl-Sieger im falschen Bundesstaat

Geografie ist nicht seine Stärke: US-Präsident Trump ist Football-Fan und gratulierte dem neuen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs nach dem Sieg sofort per Twitter. Das Team habe den Bundesstaat Kansas toll repräsentiert – nur kommen die Sieger aus Kansas City in Missouri. Die Internetgemeinde reagierte mit Spott. Es ist nicht Trumps erster Fall von "alternativen Fakten" in geografischen Fragen.