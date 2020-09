Waldbrände Trump leugnet bei Besuch der Waldbrandgebiete den Klimawandel

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Besuch in Kalifornien wegen der verheerenden Waldbrände die Bedrohung durch den Klimawandel erneut heruntergespielt. Schuld an den Feuern trage vielmehr mangelndes Forstmanagement. An der US-Westküste stehen riesige Waldgebiete in Flammen.