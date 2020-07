Bereits seit 2013 ist im Rennsteigtunnel, der mit seinen über 7.900 Metern der längste Autobahntunnel Deutschlands ist, ein System installiert, das frühzeitig Falschfahrer erkennt – und zwar über sogenannte Induktionsschleifen in der Fahrbahn. Doch bei Wendemanövern und Motorradfahrer-Kolonnen war dies an seine Grenzen geraten und hatte mehrfach Fehlalarme ausgelöst.

Im Mai 2017 wurde die Tunnel-Technik um Wärmebildkameras ergänzt, um diese Schwachstelle zu beheben. Erst wenn beide Teilsysteme jeweils für sich "anschlagen" wird seither vor einem Geisterfahrer gewarnt. Nach einer viermonatigen Testphase war das System im September 2017 schließlich in den Regelbetrieb gegangen. Bisher wurden laut dem Landesamt für Bau und Verkehr des Freistaats Thüringen durch dieses Geisterfahrer-Frühwarnsystem noch keine Fehlalarme ausgelöst.

Geisterfahrer sind immer eine unkalkulierbare Gefahr im Straßenverkehr. "Jeder zweite Falschfahrerunfall endet mit einem Verletzten und bei jedem sechsten Falschfahrerunfall ist ein Toter zu beklagen", sagt Steffen Meier vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Genügend Platz zum Ausweichen kann in solchen Situationen über Leben und Tod entscheiden. In der Enge eines Tunnels ist das Risiko einer Kollision um so höher.