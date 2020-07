"New York Times" Twitter-Hacker waren Jugendliche

Die Informanten sagten der "New York Times", "Kirk" habe sie auf "Discord" angeschrieben und behauptet, bei Twitter zu arbeiten. "Kirk" habe gefragt, ob sie als Mittelsmänner fungieren wollten, um gegen Bitcoins Twitterkonten mit begehrten Namen an andere Nutzer zu verkaufen - das sind zum Beispiel Nutzernamen, die nur aus einem Buchstaben oder einer Zahl bestehen, wie "@y" oder "@6".

An diesen Zugang soll "Kirk" gekommen sein, weil er einen Weg in den internen Kommunikationskanal von Twitter gefunden habe. Dort sollen interne Anmeldedaten gepostet worden sein. Außerdem habe es dort einen Service gegeben, der "Kirk" Zugang zu den Servern von Twitter verschafft habe.

Auch Ex-US-Präsident Obama wurde zum Opfer der Hacker. Bildrechte: imago images / ZUMA Press

Am Mittwochnachmittag begann dann die großangelegte Attacke auf die Twitterkonten mehrerer bekannter Personen wie Ex-US-Präsident Barack Obama, Amazon-Chef Jeff Bezos und Musiker Kanye West. In deren Namen wurden Aufforderungen gepostet, einen bestimmten Bitcoinbetrag auf ein bestimmtes Konto zu überweisen.



Man erhalte dann den doppelten Betrag zurück. Die "NYT"-Informanten beteuerten, an diesem Teil der Aktion nicht mehr beteiligt gewesen zu sein.